Audio: 1987: Erster deutscher Windpark geht in Betrieb

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 24.08.2017 | Länge: 02:36 Min.

Am 24. August 1987 ist der erste Windenergiepark Deutschlands in Betrieb genommen worden. Und zwar dort, wo es am Windigsten ist: An der Nordseeküste in Schleswig-Holstein. Autor: Claudia Belemann. | audio