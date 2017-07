Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 3 Werkbetrachtung: Beethoven 5. Klavierkonzert Es-Dur op. 73

WDR 3 Werkbetrachtungen | 08.07.2017 | Länge: 19:35 Min.

In England trägt Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 den Beinamen "Emperor", also "Kaiser" oder "Herrscher". Der Pianist Lars Vogt sieht darin die "Befreiung des Individuums": kühn und wild kann sich der Solist am Klavier Freiheit erkämpfen. | audio