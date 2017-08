Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: CD-Rezension: Ora. Many are the Wonders

WDR 3 TonArt | 21.08.2017 | Länge: 06:47 Min.

Die Londoner Ora Singers pflegen Tradition neben zeitgenössischer Chormusik. Auf der aktuellen CD konfrontieren sie neue Werke mit dem Schaffen von Thomas Tallis, einem der bedeutendsten Komponisten der Renaissance. Marcus Stäbler hat reingehört. (Many are the Wonders, Thomas Tallis, ORA Singers, Ltg.: Suzy Digby; Harmonia Mundi HMM 905284) | audio