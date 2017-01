Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Menschliches Antlitz": Einweihung des Elbphilharmonie-Foyers

WDR 3 Resonanzen | 02.01.2017 | Länge: 03:16 Min.

Noch klingt kein Orchesterton aus der Elbphilharmonie in Hamburg. Vor der großen Eröffnung am 11. Januar hat jetzt an Neujahr die weltbekannte Choreographin Sasha Waltz schon einmal die Foyers mit 80 Tänzern und Musikern künstlerisch eingeweiht, Titel: "Figure Humaine - Menschliches Antlitz". Daniel Kaiser berichtet. | audio