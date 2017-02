Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 3 Open Sounds: Das Weekend Festival #6

WDR 3 Open Sounds | 19.01.2017 | Länge: 01:59:04 Std.

Alte HeldInnen und junge VertreterInnen zeitgenössischer Indie-Sounds: Das Weekend Festival wagt auch in seiner sechsten Ausgabe den Spagat zwischen Tradition und Gegenwartsmusik. Mit Slapp Happy (w/ faUSt), Kurt Wagner, The Julie Ruin und Surface to Air Missive. | audio