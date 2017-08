Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Kulturstiftung Insel Hombroich - Sommerprojekt

WDR 3 Mosaik | 01.08.2017 | Länge: 05:29 Min.

Ein Sommercamp bietet die Kulturinsel Hombroich in diesem Jahr 15 Künstlerinnen und Künstlern, die mit Performance und Tanz experimentieren. Am 2. August laden sie das Publikum ein, und geben im Freilicht-Architektur-Museums Einblick in ihre Arbeit. Ulrike Gondorf berichtet. | audio