Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Second Hand Musik: Veranstaltung an der Universität zu Köln

WDR 3 Kultur am Mittag | 14.11.2017 | Länge: 11:45 Min.

Kabarettisten kommentieren hochkulturelle Musikprogramme - das kennt man. Ungewöhnlich an "E-MEX meets Martin Zingsheim" ist, dass es dabei um Neue Musik geht und dass der Kabarettist Martin Zingsheim über Stockhausens "Intuitive Musik" promoviert hat. Umgekehrt will Komponist und Dirigent Christoph Maria Wagner mit seinen "remiX"-Werken in Anlehnung an die Praxis der Clubmusik das Material gegebener Kompositionen neu setzen. Ein Gespräch über DJing in der klassichen Musik. | audio