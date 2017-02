Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "here" Graffiti am Kölner Dom als Kunst

WDR 3 Kultur am Mittag | 06.02.2017 | Länge: 05:02 Min.

In ihrem Künstlerbuch "here" sammelt Stefanie Pluta Fotografien von Graffiti am Kölner Dom. Was für andere Vandalismus bedeutet, zeugt für die Künstlerin von dem tiefen Bedürfnis des Menschen, Spuren zu hinterlassen. Hannah Kessler stellt die Arbeit vor. | audio