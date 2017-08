Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Feinstrumpfhosen nur für Weiße?

WDR 3 Kultur am Mittag | 07.08.2017 | Länge: 04:11 Min.

Für bestimmte Berufe herrschen in den USA strikte Kleidercodes. In der Finanzwelt gilt: Frauen mit Rock müssen hautfarbene Strumpfhosen tragen. Wer allerdings nicht weiß ist, bekommt ein Problem. Feinstrumpfhosen in anderen Hauttönen zu finden, ist schwierig. Ein Beitrag von Nicole Markwald. | audio