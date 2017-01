Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Brüder Rafaat - Comic-Autoren in Ägypten

WDR 3 Kultur am Mittag | 26.01.2017 | Länge: 05:34 Min.

Am Donnerstag (26.01.2017) beginnt die Internationale Buchmesse in Kairo, die größte in der arabischen Welt. Cornelia Wegerhoff stellt die Zwillingsbrüder Rafaat vor, die mit ihren Comics politische und gesellschaftliche Probleme thematisieren. | audio