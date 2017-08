Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: #Junge Kulturbotschafter: Laura Mangels in Thessaloniki

WDR 3 Kultur am Mittag | 22.08.2017 | Länge: 04:05 Min.

Künstler und Wissenschaftler arbeiten im Auftrag des Goethe-Institutes in Thessaloniki an einem EU-Projekt über "Die Stadt von morgen". Für Kulturbotschafterin Laura Mangels nach dem Bachelorstudium der Kultur- und Politikwissenschaft gleich ein internationaler Einsatz. Sind Die Auswirkungen der Krise in Griechenland noch zu spüren? Korrespondent Michael Lehmann hat die deutsche Studentin mitten in einem Kunstprojekt getroffen - dem Garten des Goethe-Instituts. | audio