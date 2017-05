Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Konferenz: Wie wird aus Wohnhäusern Stadt

WDR 3 Kultur am Mittag | 27.04.2017 | Länge: 05:10 Min.

Die Menschen zieht es in die Städte. Abzulesen ist das nicht zuletzt an den rasant steigenden Mieten. Doch die Stadt als Lebensform war nicht immer so attraktiv. Eine Konferenz in Düsseldorf fragt: Wie wird aus Wohnhäusern Stadt? Ein Beitrag von Andrej Klahn. | audio