Audio: Kerim Pamuk: "Der Islam, das Islam, was Islam?"

WDR 3 Kultur am Mittag | 20.04.2017 | Länge: 07:44 Min.

Der Bedarf an Aufklärung über "den" Islam ist groß. Der Hamburger Kabarettist Kerim Pamuk geht lexikalisch an das Thema ran: mal liebevoll, mal böse, aber auch ganz ernsthaft führt er den Leser in das Denken der Muslime ein. Ein Gespräch mit dem Autor. | audio