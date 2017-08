Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Das afghanische Frauenmagazin "Gellarah"

WDR 3 Kultur am Mittag | 22.08.2017 | Länge: 05:44 Min.

Eine neue Frauenzeitschrift will ein neues Bild der afghanischen Frau vermitteln - sowohl in Afghanistan, als auch im Ausland. Die Macherinnen sind es leid, immer nur als Opfer von Gewalt, Verstümmelung oder Zwangsheirat in Erscheinung zu treten. Shikiba Babori berichtet. | audio