Audio: Die Riesenfaust

WDR 3 Hörspiel | 29.06.2017 | Länge: 53:05 Min.

WDR 3 Hörspiel: Bonnie hatte alles, was man so braucht. Aber das hat sie zurück gelassen, samt Mann und Kindern. Denn: sie will mehr als alles - kurz, sie will ans Theater. Zunächst müssen dafür Erfahrungen gesammelt werden. Von Anne Lepper ; Regie: Detlef Meissner; Redaktion: Christina Hänsel; Produktion: WDR 2016. www.hoerspiel.wdr.de | audio