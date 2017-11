Joseph Brodsky - Elegie an John Donne

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Pascal Kerouche liest aus "Snapshot Stories"

1LIVE Klubbing | 12.11.2017 | Länge: 37:16 Min.

In seinem Buch "Snapshot Stories" erzählt Pascal, wie er zum Szenefotograf der US-Stars wurde und wie er im Hotelzimmer von einem der größten amerikanischen Rapper gelandet ist. Eigentlich wollte Pascal Kerouche nach dem Abitur in New York Filme über die Untergrund-Szene drehen. Daraus wurde nichts, aber er fing an zu fotografieren. Erst mal nur seine WG-Mitbewohner, dann kleinere Künstler, um irgendwie an Geld zu kommen, und ein paar Jahre später ist er der Privatfotograf von Snoop Dogg, st | audio