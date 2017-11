Paradise Papers - Folge 1: Gefangen im Datenmeer

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Von Umwegen und Abwegen im öffentlichen Verkehr

WDR 3 Kultur am Mittag | 06.11.2017 | Länge: 06:23 Min.

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind IN. Immer mehr Passagiere nutzen Bus, Bahn und Flugzeug. In den letzten Jahren stiegen hierzulande rund 11 Milliarden Reisende in Busse und Bahnen. Fast 200 Millionen Passagiere hoben ab: von bundesdeutschen Flughäfen. Auf dem Siegertreppchen steht die Bahn, gefolgt von Fernbussen und Flugzeug. Das heißt, es gibt fast 11 Milliarden Geschichten. Denn wer erlebte sie nicht: ungeheuerliche Irrfahrten?! Claudia Friedrich ließ sich einige Reiseabenteuer erzählen. | audio