Audio: Der Nutella-Krieg

WDR 5 Politikum - Satire | 21.07.2017 | Länge: 03:03 Min.

Die Schokocreme, so jammern die Ungarn, schmecke in Österreich schokoladiger als bei ihnen. Den Polen ist der Leibnizkeks zu wenig buttrig, den Tschechen zuviel Billigsüßstoff in der Cola. Und all das treibt die östlichen Politeliten auf die Barrikaden!?, stellt Mathias Tretter verblüfft fest. | audio