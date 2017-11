Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Sondierungen, Revolutionen, Tagebücher

WDR 2 Zugabe Pur | 03.11.2017 | Länge: 24:18 Min.

Die Woche war zum Gruseln: Luther, der Posterboy der Revolution, taugt mit seinen 95 Thesen in 500 Jahren genau so wenig als Partymoment wie diese zur Popkultur hochstilisierten Kürbis-Clowns. Onkel Fisch widmen sich den wirklich wichtigen Fragen: Dreht sich die Erde um die Sondierung? Und was steht in Osamas Tagebüchern? | audio