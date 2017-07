Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 2 Zugabe Pur | 14.07.2017 | Länge: 25:17 Min.

Brigitte Macron ist laut Trump gut in Form - Onkel Fisch aber auch. Diese Woche gehen die beiden ins Kino und schauen sich den neuen Erdogan-Film an, beobachten den ersten Prozess vor dem Facebook-Gericht und reisen ins Klassenzimmer der Zukunft. So ein Wochenrückblick hält fit. | audio