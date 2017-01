Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Trump-Revanche: WDR-2-Zugabe rechnet auf

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 20.01.2017 | Länge: 02:28 Min.

Weniger deutsche Autos in New York, mehr Chevrolets in Bielefeld – so hätte Donald Trump die Welt gerne. Aber die Zugabe hat auch Vorschläge. Autor: René Steinberg. | audio