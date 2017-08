Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Lurch Is In The Air - Zollfrei Einkaufen

WDR 2 Lurch-Peter Hansen | 24.08.2017 | Länge: 01:09 Min.

Der Titan der Bahn ist back. Lurch-Peter Hansen als Flugsteward. Der König der Schiene erobert die Lüfte. "Lurch is in the Air" - vom 17.7. bis 25.8., Abflug Montag bis Freitag um 7.10 Uhr. Boring completed. Autor: Henning Bornemann. | audio