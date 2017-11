Gehen Sie weiter - das Blabla der Woche 17.11.2017

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 17.11.2017 | 02:22 Min.

Was SUVs mit Sexismus zu tun haben? Und was das Autos allgemein über seine Besitzer aussagt - diese und ähnliche Fragen, inklusive Antworten hat Zugabe-Autor Tom Beinlich in dieser Woche aus dem täglichen Talk-Show-Blabla herausgefiltert.

Audio Download .