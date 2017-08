Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ballermanns Welcome

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 09.08.2017 | Länge: 02:41 Min.

Mallorca ist voll! Die Rekord-Touristenflut in diesem Sommer spaltet die Insel. Viele Mallorquiner fordern zügige Abschiebungen, Anhänger einer "Cultura de bienvenida" begrüßen dagegen die Pauschaltouristen am Flughafen Palma mit Applaus und Plakaten mit der Aufschrift: Ballermanns Welcome! | audio