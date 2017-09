Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Tempo 50 wird 60

WDR 4 Gut zu wissen | 02.09.2017 | Länge: 02:33 Min.

Was viele heute über das Tempolimit in Deutschland nicht mehr wissen: In der Nachkriegszeit gab es mehrere Jahre lang keine Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts. Erst am 2. September 1957 wurde "Tempo 50" eingeführt. Nach Ansicht vieler Zeitgenossen ein dringend notwendiger Schritt. | audio