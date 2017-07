Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Duty free - was lohnt sich?

WDR 2 Servicezeit | 26.07.2017 | Länge: 02:52 Min.

Viele packen jetzt ja die Koffer, um in den Ferienflieger zu steigen. Und in der Regel hat man an den Flughäfen zumindest nach dem Check-In noch viel Zeit - die Geschäfte gerade hinter der Security locken dann oft mit günstigen Duty-Free-Preisen. Moderation: Inga Thiede. | audio