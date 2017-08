Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Fahrschüler üben die Rettungsgasse

WDR 4 Gut zu wissen | 07.08.2017 | Länge: 02:37 Min.

Der verheerende Busunfall in Bayern mit 18 Toten und vielen Verletzten ist erst ein paar Wochen her. Rettungskräfte kamen damals nicht schnell genug durch zur Unfallstelle, weil Autofahrer im Stau keine oder nur eine unzureichende Rettungsgasse gebildet hatten. Autofahrer haben offenbar nach wie vor Nachholbedarf in Sachen "Rettungsgasse" und hier setzen nun Fahrlehrer in NRW an - in Theorie und Praxis. Autor: Jörn Haarmann. | audio