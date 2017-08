Großer Andrang an Flughäfen

WDR 2 Servicezeit | 04.08.2017 | 02:53 Min.

In den Ferien gibt es häufig lange Schlangen am Check-In und an den Sicherheitskontrollen an Flughäfen in NRW. Kein Wunder. In Düsseldorf fliegen in der Sommerzeit ein Drittel mehr Passagiere als sonst. Moderation: Michael Westerhoff.

