Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neu im Kino: "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe", "The Lego Batman Movie", "The Girl with all the Gifts"

WDR 2 Kino | 09.02.2017 | Länge: 03:11 Min.

"Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" ist die Fortsetzung der Sadomaso-Romanze, "The Lego Batman Movie" nimmt diverse Superhelden auf die Schippe und der Zombie-Film "The Girl with all the Gifts" lässt Raum für philosophische Fragen. Autorin: Andrea Burtz. | audio