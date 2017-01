Skifahren in NRW

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neu im Kino: "Manchester by the Sea", "Verborgene Schönheit" ...

WDR 2 Kino | 19.01.2017 | Länge: 03:06 Min.

Neu im Kino: Das kraftvolle Drama "Manchester by the Sea" mit Casey Affleck, Will Smith als verzweifelter Vater in "Verborgene Schönheit", Vin Diesel darf zum dritten Mal als "Xander Cage" Muskeln zeigen und die Welt retten. Autorin: Andrea Burtz. | audio