Audio: Glyphosat: Weiter zulassen ist das kleinere Übel

WDR 2 Klartext | 24.10.2017 | Länge: 02:04 Min.

Der zuständige EU-Ausschuss berät am Mittwoch (25.10.2017) über die weitere Zulassung des Pestizids Glyphosat. Kein anderer Stoff ist so gut erforscht - und sollte daher weiter zugelassen werden, so Ruth Schulz im WDR 2 Klartext. Autor: Ruth Schulz. | audio