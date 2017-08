Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Martin Zingsheim: Dat kannsu abba schön!

WDR 2 Kabarett | 17.08.2017 | Länge: 02:45 Min.

Stellen Sie sich mal kurz Folgendes vor: Sie hätten diesen einen Satz gefunden, der Sie aus jeder beschissenen Situation herausholt. Ein Satz, wie eine Tarnkappe, sowas wie MC Hammers "Can't touch this", was dann passiert: Martin Zingsheim erklärt es, hier bei WDR 2 Kabarett. Autor/-en: Martin Zingsheim. | audio