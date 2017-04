Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Algensalat

WDR 2 Einfach Gote | 22.04.2017 | Länge: 05:52 Min.

Auch, wenn das Wetter noch nicht so will, bereitet WDR 2 Koch Helmut Gote jetzt doch mal langsam aber sicher den Frühsommer kulinarisch vor - nämlich mit einem Algensalat. Dafür muss man erstmal in den Asialaden. Autor: MS-ADMIN. | audio