WDR 2 Bundesliga ToGo | 28.04.2017 | 19:49 Min.

Nach dem Pokal-Kracher ist Bayern noch tiefer in der Krise. Was geht noch für den BVB in dieser Saison? Dazu BVB-Legende Nobbi Dickel im Gespräch mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Außerdem jede Menge Abstiegskampf und das beschleunigte Schneckenrennen um die Europa League.