Audio: Ela Angerer - Und die Nacht prahlt mit Kometen

WDR 2 Bücher | 05.02.2017 | Länge: 04:20 Min.

Ein Roman über das Sehnen, die großen Gefühle, die man für Liebe hält, über das Missverständnis, das Scheitern, das man nicht wahrhaben will. Jeder von uns, sagt die Autorin Ela Angerer, ist in seinem Leben schon mal in etwas hineingeschliddert, was nicht gut für ihn war. Aus Liebe. | audio