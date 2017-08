Züge in Wuppertal rollen seit 4:33 Uhr wieder

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Probleme mit dem Offenen Ganztag zum Schulbeginn

WDR 2 | 30.08.2017 | Länge: 03:05 Min.

Die Ganztagsschulen in NRW unterscheiden sich stark: An einigen Schulen gibt es nachmittags für die Schüler durchaus ein pädagogisch wertvolles Angebot, an vielen anderen dagegen überhaupt nicht. In einer Grundschule in Herzogenrath haben die Schüler in einem viel zu kleinen Raum zu Mittag gegessen, berichtet Moritz Börner, WDR 2 Aktuell. Ein weiteres Problem: Die Personaldecke sei an vielen Schulen zu dünn. Jetzt fordert die freie Wohlfahrtspflege verbindliche Standards für den offenen Ganztag. | audio