Zu viele Lkws: Parkplatznot an Autobahn-Raststätten

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Broilers bei WDR 2: "Die Wurzel ist immer noch Punkrock"

WDR 2 | 06.02.2017 | Länge: 06:50 Min.

Die Broilers aus Düsseldorf machen Musik, die ihnen gefällt - und manchmal sind sie dabei auch "versehentlich erfolgreich", wie sie bei ihrem Besuch im WDR 2 Studio erzählen. Wollte man sie in eine Schublade packen, dann am ehesten in die mit der Aufschrift "Punkrock". Das sei immer noch die Wurzel. | audio