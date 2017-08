Wladimir Klitschko beendet seine Box-Karriere

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vietnamesischer Geheimdienst entführt Geschäftsmann

WDR 2 | 03.08.2017 | Länge: 04:25 Min.

Vietnamesischer Geheimdienst entführt Geschäftsmann, der Gelder veruntreut haben soll. Allgemeine Praxis oder einmaliger Fall? Das kommt häufiger vor als bekannt sei, sagt der Geheimdienst-Experte Erich Schmidt-Eenboom. So gebe es auch geduldete Aktivitäten von ausländischen Nachrichtendiensten in Deutschland, deren Aufgabe es sei Oppositionelle in der Bundesrepublik zu überwachen und in vielen Fällen auch zu drangsalieren, so Eenboom. | audio