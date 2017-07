Wieviel Regen passt in eine Wolke?

WDR 2 | 30.07.2017 | 03:53 Min.

Der viele Regen in der letzten Woche hat WDR 2 Moderator Marco Schreyl ins Nachdenken gebracht. Wetterexperte Sven Plöger machte auf WDR 2 eine genaue Rechnung auf, wieviel Regen in eine Wolke passt. Das hänge vom Umfang der Wolke und auch von der Umgebungstemperatur ab, so Plöger. Er errechnete für eine typische Gewitterwolke mit einer Größe von 10x10x10 Kilometern ein Wasservolumen von fünf Milliarden Litern Wasser.

