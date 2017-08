Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Terminator 2 Remastered: Action-Klassiker zurück im Kino

WDR 2 | 29.08.2017 | Länge: 02:01 Min.

"Terminator 2" ist ein Meilenstein das Action-Films. Arnold Schwarzenegger beschützt in seiner Paraderolle als wortkarger Robotersoldat eine junge Frau vor Killermaschinen aus der Zukunft. Jetzt kommt der Klassiker zurück in die Kinos - aufgehübscht und in 3D. Andrea Burtz, WDR 2 Kino. | audio