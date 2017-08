Wahlhilfe im Netz: Wahl-O-Mat, WahlSwiper oder DeinWal?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Busfahrer und ÖPNV-Nutzer auf Schülerandrang vorbereitet

WDR 2 | 30.08.2017 | Länge: 02:26 Min.

Heute Morgen waren am Bahnhof Kleve 1.000 Schüler unterwegs, die pünktlich in ihren Schulen erscheinen sollten. Von hier fahren die Schülerinnen und Schüler in alle Richtungen, sagt Tobias Jakubowski, Betriebshofleiter beim ÖPNV und Schulbusdienst, im WDR 2 Interview. Auch die anderen ÖPNV-Nutzer seien zwei Wochen auf den Schulstart vorbereitet worden. Mit dem Ranzen für die Freundin einen Sitzplatz reservieren geht eigentlich nicht, aber es wird ein Auge zugedrückt, wenn der Bus nicht voll ist. | audio