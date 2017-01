Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Multitalent Rick Kavanian ist Gustav, Marty und Dracula

WDR 2 | 09.01.2017 | Länge: 06:06 Min.

Er war das Zebra Marty in Madagaskar, Dracula in Hotel Transsilvanien und in dem neuen Film Why Him? ist er Gustav. Stimmwunder Rick Kavanian lebt und liebt seine Synchronrollen und springt dafür auch schon mal im Studio herum. Die Verabschiedungsfloskel "Tschusschen mit Kusschen" von Gustav gefällt ihm besonders, erzählte Rick Kavanian im WDR 2 Interview mit Stefan Quoos. | audio