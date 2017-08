Vietnamesischer Geheimdienst entführt Geschäftsmann

Vietnamesischer Geheimdienst entführt Geschäftsmann, der Gelder veruntreut haben soll. Allgemeine Praxis oder einmaliger Fall? Das kommt häufiger vor als bekannt sei, sagt der Geheimdienst-Experte Erich Schmidt-Eenboom. So gebe es auch geduldete Aktivitäten von ausländischen Nachrichtendiensten in Deutschland, deren Aufgabe es sei Oppositionelle in der Bundesrepublik zu überwachen und in vielen Fällen auch zu drangsalieren, so Eenboom.

