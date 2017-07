Verkehrspsychologe: "Blitzmarathons treffen eigentlich die Falschen"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Aktion "Entartete Kunst" in Düsseldorf

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 17.07.2017 | Länge: 12:49 Min.

Wie gingen die Nationalsozialisten mit der so genannten "Entarteten Kunst" um? Nicht so streng und geregelt, wie man annehmen sollte, zeigt jetzt die Ausstellung "Spot on: 1937" im Museum Kunstpalast Düsseldorf. Sie zeigt die Willkür und Absurditäten in der Kunstbeurteilung des Regimes. Berit Hempel hat sich die Schau angesehen. | audio