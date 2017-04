Ulrich Wickert: "Frankreich steckt in einer ganz tiefen Identitätskrise"

WDR 2 | 22.04.2017 | 05:05 Min.

Vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag können sich vier Kandidaten Hoffnungen auf einen Einzug in die Stichwahl am 7. Mai machen. Ex-Tagesthemen-Moderator und Frankreichkenner Ulrich Wickert hat erklärt, wo Frankreich steht und welcher Kandidat welche Chancen hat.

