Türkei-Expertin: Gefangene werden unter vagen Anschuldigungen festgehalten

WDR 2 | 01.09.2017 | 03:23 Min.

Seit 200 Tagen sitzt Journalist Deniz Yücel in türkischer Haft. Wie viele Menschen inhaftiert sind kann ich nicht genau sagen, so Amke Dietert, Türkei-Expertin bei Amnesty International. Es gäbe etwa 150 Journalisten in Haft und insgesamt 150.000 Gefangene, davon die allermeisten Türken. Laut Auswärtigem Amt sind bis heute 44 Deutsche inhaftiert, 9 aus politischen Gründen. Die werden ohne Beweise und unter vagen Anschuldigungen festgehalten wie Yücel, so Dietert weiter im WDR 2 Interview.

