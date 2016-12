Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Syrische Kultur in Trümmern

WDR 3 Resonanzen | 23.12.2016 | Länge: 09:44 Min.

Während in Syrien Krieg herrscht, wird in vielen Ländern schon an Plänen gearbeitet, wie dort am "Tag X" mit dem Wiederaufbau begonnen werden kann. Besondere Beachtung finden dabei kulturhistorisch bedeutsame Orte wie die Wüstenstadt Palmyra oder die Altstadt von Aleppo, seit 1986 UNESCO-Weltkulturerbe. Architektin und Stadtplanerin Anette Gangler im Resonanzen-Gespräch. | audio