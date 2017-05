Tödliche Keime entstehen in Antibiotika-Abwasser

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Frankreich: Kandidaten sind sich in inniger Abneigung verbunden

WDR 2 | 04.05.2017 | Länge: 02:34 Min.

Am Sonntag entscheiden die Franzosen, wer ihr nächster Präsident wird. Viele Wähler sind noch unentschlossen - vor allem um sie werben die beiden Kontrahenten gestern Abend im TV-Duell. Die Atmosphäre war von Beginn an überaus aggressiv, feindlich muss man es nennen, sagt WDR 2 Korrespondent Marcel Wagner. Die beiden seien sich in inniger Abneigung verbunden. | audio