Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Künstlermuseen in NRW. Heute: das Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 05.01.2017 | Länge: 05:33 Min.

Künstlermuseen in NRW und Umgebung werden diese Woche in Scala vorgestellt. Museen, die sich ganz oder in weiten Teilen auf das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin konzentrieren. Heute: das Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg. Ein Beitrag von Claudia Dichter. | audio