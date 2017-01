Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Grüne Sicherheitspolitik: "Stotterstart" ins Superwahljahr

WDR 2 | 09.01.2017 | Länge: 02:36 Min.

Die Grünen galten noch nie als "Law and Order"-Partei, und in Bezug auf die Debatte zur Inneren Sicherheit haben sie 2017 einen klassischen "Stoplerstart" hingelegt. Außerdem ist sie in Bezug auf das Thema Abschiebepraxis zwischen Real- und Ideal-Politik zerrisen. Einzelheiten von Bettina Nutz. | audio